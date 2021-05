Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Rinnovamento grafico dei personaggi e delle scene e uno stile dinamico e spumeggiante: arriva la nuova collana Geronimo Stilton dedicata al toposcrittore che «procura attacchi di risate inarrestabili e indigestione di umorismo!».Si parte con quattro nuove avventure, pubblicate da Piemme (9,80 euro il prezzo di ogni volume) in cui il topogiornalista più amato - che con le sue storie pubblicate in 51 lingue, ha venduto 37 milioni di copie in...