CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE NOVITÀSi chiama Perlage, ha sede a Farra di Soligo (Tv) e in anni in cui i temi del biologico, dei vini naturali, del rispetto per la natura e della salute del consumatore sono sempre più all'ordine del giorno, appare quantomeno doveroso ricordare l'azienda produttrice di Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG con la più lunga esperienza nel biologico (certificata bio dal lontano 1985), oltre 30 anni durante i quali Perlage ha raccontato il mondo del Prosecco attraverso valori importanti e un approccio innovativo. E quando...