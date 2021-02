MUSICA

Il primo dei quattro appuntamenti del nuovo ciclo sinfonico e corale del Teatro La Fenice, trasmesso gratuitamente in diretta streaming, ha visto sul podio Antonello Manacorda. Torinese, cinquantunenne, direttore principale della Kammerakademie di Potsdam, Manacorda ha proposto una delle sinfonie più amate di Gustav Mahler, la Quarta.

A un ristretto numero di critici, in attesa che i teatri siano riaperti al pubblico, presumibilmente ad aprile, è stato comunque permesso di seguire il concerto dal loggione del teatro. Un segnale importante in attesa che - finalmente - il pubblico possa tornare quanto prima ad assistere ad un'opera dal vivo. Intanto basta accontarsi in attesa di tempi migliori per tutti.

L'ANTEPRIMA

L'orchestra, come di solito accade in questo periodo di pandemia, occupava l'intera platea con una percezione del suono spaziale e diffusa: un'ulteriore testimonianza dell'attuale situazione di distanziamento, ma anche un'occasione per vedere dall'alto è proprio il caso di dirlo gli intrecci polifonici di questo sublime testo. Com'è noto, Mahler lavorò a più riprese all'edizione definitiva della sua Quarta sinfonia, cercando sempre di chiarirne la struttura, di porre in luce le linee del contrappunto e i rapporti tematici. Di fatto, la ragion d'essere di questa composizione è il Finale, pensato per intonare i versi di Das himmlische Leben (La vita celestiale), tratto dalla raccolta di liriche popolari Des Knaben Wunderhorn, curata da Achim von Arnim e Clemens Brentano e per il musicista boemo preziosa fonte d'ispirazione. Mahler, dunque, concepisce i primi tre movimenti della sinfonia in funzione del Lied conclusivo, momento culminante e del tutto originale. A differenza dei lavori precedenti, l'approdo finale non è in funzione catartica, in altre parole quale risoluzione e superamento dei conflitti. Tanto le scelte musicali quanto il testo cantato dal soprano, infatti, sono caratterizzati da ambivalenze e contraddizioni. Si celebra un paradiso infantile e illusorio, dagli inquietanti risvolti. Le gioie ultraterrene sono descritte attraverso gli occhi di un bambino che esalta la vita angelica, l'abbondanza di cibo, ma non risparmia di dire che tali gioie si accompagnano a violenza e sofferenze.

L'ANIMO DEL DIRETTORE

In questo senso, dunque, la Quarta sinfonia più che concludere il ciclo delle cosiddette Wunderhorn-Symphonien, si riallaccia direttamente all'ultima stagione creativa del grande compositore. Manacorda conosce il mondo mahleriano e rende con apparente semplicità tutto il fascino ambiguo di queste descrizioni pseudo-infantili. Carmela Remigio, sul palco, è quasi intimidita dal suono dell'orchestra della Fenice. Riascoltando il concerto sul sito del teatro, gli equilibri fonici si ricompongono rivelando un canto sensibile e attento al gioco della parola.

Mario Merigo

