Le note delle Quattro stagioni nello spettacolo senza parole

L'appuntamento è per domenica 5 gennaio, alle ore 16, quando sul palcoscenico del teatro Goldoni di Venezia andrà in scena 4 Seasons Silent Susi featuring Antonio Vivaldi. Protagonista è Susi Danesin che propone uno spettacolo di mimo particolarmente adatto ai bambini tra 5 e i 10 anni e alle loro famiglie. La messinscena, ideata da Marta Dalla Via con la direzione tecnica di Roberto Di Fresco, si intreccia con la creatività del musicista. La premessa è che piace pensare che sia stata una passeggiata nella natura a suggerire a Vivaldi l'idea dei suoi celebri quattro concerti e, per questo, il camminare è alla base di questo spettacolo senza parole. Luoghi comuni sul meteo, sulle stagioni e sul tempo sono la scusa più usata per cominciare una conversazione, in questo caso il discorrere sarà muto e sonoro e porterà tutti gli spettatori ad un ascolto attento de Le quattro stagioni. Un tapis roulant, simbolico pentagramma, sarà il compagno di questa avventura attraverso le stagioni. Il mimo Susi Danesin, seguendo il programma musicale originale, disegnerà una narrazione inedita permettendo a chiunque di godere dell'esperienza che un'opera classica come questa può offrire. Il canto degli uccelli, un coro di mosche, il temporale, ma anche il timore contadino per la tempesta e i denti che battono nel glaciale vento invernale saranno azione sonora che cammina cercando di diventare finestra sul tempo presente.

