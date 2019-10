CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Le motivazioni della sentenza con cui il Tribunale di Milano ha stigmatizzato (con una mite pena, convertita in sanzione pecuniaria) il Sindaco di Milano Giuseppe Sala per un atto compiuto in qualità di Commissario della riuscitissima Expo 2015, scrivono una pagina importante della storia giudiziaria di questo Paese. Leggendo le motivazioni, infatti, emerge che al Sindaco Sala sono state concesse le attenuanti per aver, in sostanza, sì firmato verbali artefatti, perché retrodati, di una delle tante commissioni di gara che hanno svolto il...