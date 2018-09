«Le mie note per l'Europa ma do ragione a Salvini»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INTERVISTAGuiderà i Solisti Veneti facendo scivolare il suo magico archetto sulle corde, ma non prenderà in mano la bacchetta del suo amico Claudio Scimone. «Non mi sostituirò a lui, dirigerò da solista. Sarà una grande, commossa serata in suo ricordo». Uto Ughi, uno dei più celebrati violinisti al mondo, compagno di viaggio in trent'anni di strettissima collaborazione con il fondatore e direttore dell'orchestra padovana, scomparso improvvisamente lo scorso 6 settembre, suonerà venerdì a Padova, al Liviano, per un concerto di quel...