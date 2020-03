NEW YORK «Mi sento come Henry Miller, D.H. Lawrence, James Joyce: artisti costretti, a causa dell'ingiustizia, ad avere il loro pubblico all'estero». Nell'autobiografia A Proposito di Niente uscita ieri negli Usa in edizione cartacea e in Italia in e-book, Woody Allen (foto) rivela le emozioni di autore di fronte all'ostracismo. Confermando la pubblicazione cartacea il 9 aprile, «sempre che le librerie riaprano», La nave di Teseo lo ha intanto messo on line a un prezzo di 15,99 euro. Dedicato alla moglie Soon Yi, sposata nel 1997 a Venezia, il memoir racconta l'infanzia a Brooklyn e le love story con Diane Keaton e altre donne, ma il tono diventa dark nel ricordo della relazione con Mia Farrow e le accuse di aver molestato la figlia adottiva Dylan. Lui e Mia - scrive - erano di fatto separati quando si mise con la figlia adottiva di lei, Soon Yi Previn: «All'inizio, quando la lussuria regnava suprema, non riuscivamo a tenere le mani giù l'uno dall'altra». Allen rievoca il giorno in cui Mia scoprì foto erotiche della figlia nell'appartamento di Allen: «Capisco lo shock, la sua rabbia. Fu la reazione corretta».

Prevedibili le smentite, come in passato, di aver molestato Dylan, all'epoca sette anni: «Mai messo un dito addosso a lei, mai fatto nulla che potesse essere considerato un abuso».

