Le manifestazioneStessa piazza,numeri diversiCi sono molte cose a questo mondo che non trovano una spiegazione logica: l'ultima in ordine cronologico, è il mistero di piazza San Giovanni. Non so che superficie abbia la piazza, ma certamente quella è e quella rimane. Chiedo a Lei come mai quando nella storica piazza delle manifestazioni della sinistra, alle loro manifestazioni, ci sono un milione di persone e quando nella stessa piazza, satura all'inverosimile una manifestazione la fa il centrodestra, ci sono solo 200.000 persone? Non ci...