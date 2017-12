«Le mani e il cuore un unico spartito»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INTERVISTASuo papà, Gino, è stato un grande architetto, tra i fondatori del Movimento Razionalista italiano, sua madre, Renata, era musicista e suo zio un noto scultore, Fausto Melotti: che eredità le ha lasciato la sua famiglia?«Sono cresciuto in un ambiente di entusiasmo per l'arte in genere. Mio padre suonava il violino, mamma amava cantare, mio zio suonava il pianoforte e considerava la musica una grande fonte d'ispirazione per i suoi lavori. Quello che ricordo bene e con piacere è la presa di posizione nei confronti del moderno:...