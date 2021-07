Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Artigiani in passerella a Venezia, con una sfilata interessante per il genere di prodotto presentato nella grande sala dell'Hotel Excelsior del Lido. Con un defilè in tutta regola, organizzato per la Fashion Venice Week, nell'ambito del Fine Craftsmanship Club (un evento - che si ripeterà il 29 prossimo - voluto da Angelo Lazazzera, direttore dell'Hotel Excelsor), il pubblico ha potuto ammirare nella grande sala autentici pezzi d'arte,...