Il programma di ieri alla Scala voleva essere un percorso nell'opera italiana e non solo, almeno nelle intenzioni, del regista Davide Livermore e del direttore d'orchestra Riccardo Chailly (nella foto). E quindi offrire suggestioni e sensazioni che solo la musica del Melodramma del nostro Paese è in grado di offire quando si esprime a grandi livelli e con una grande tradizione. Nell'impaginazione del programma in realtà c'erano tanti, troppi, nuclei tematici, contrappuntati da brevi (e inutili) interventi di attori e molta tecnologia. Il risultato alla fine si è rivelato molto più convincente sul piano musicale che su quello visivo e drammaturgico.

Da un lato Chailly, coadiuvato da Orchestra e Coro in stato di grazia, ha saputo illuminare i tesori anche nascosti di autori diversi, mettendo i cantanti nelle condizioni di esprimersi al meglio. Dall'altro le soluzioni visive, la presenza degli attori e la tecnologia non aggiungevano molto, anzi, talvolta disturbavano l'aspetto musicale, d'altissimo livello. Mario Martone all'Opera di Roma ha realizzato uno splendido e innovativo Barbiere rossiniano usando solo un intreccio di corde in platea e il teatro vuoto.

Inevitabile quindi, che ieri alla Scala l'attenzione si sia concentrata sull'esibizione dei cantanti, vera e propria parata di stelle internazionali, che con sfumature diverse, hanno brillato insieme a Chailly e a Orchestra e Coro. Spiccavano su tutte quelle della coppia che avrebbe dovuto cantare Lucia di Lammermoor, Juan Diego Flórez e Lisette Oropesa. Il primo incarna naturalezza ed eleganza; la seconda classe da brividi, precisione e temperamento. Molto bene, con dei distinguo: Benjamin Bernheim Ildar Abdrazakov, Roberto Alagna, Carlos Álvarez, Piotr Beczala, Eleonora Buratto, Marianne Crebassa, Plácido Domingo, Rosa Feola), Elna Garana, Vittorio Grigolo, Aleksandra Kurzak, Francesco Meli, Camilla Nylund, Kristine Opolais, Lisette Oropesa, George Petean, Marina Rebeka, Luca Salsi, Andreas Schager, Ludovic Tézier, Sonya Yoncheva.

Luca Della Libera

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA