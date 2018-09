Le ladre bambine che svaligiano le case suonando il campanello

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SCOPERTEMESTRE Al campanello la voce infantile traeva facilmente in inganno: «Mi apri che ho dimenticato le chiavi?» Peccato che quelle tre ragazzine, tra i 12 e i 16 anni, non fossero le figlie di qualche inquilino ma delle ladre d'appartamento. Con questa tecnica erano riuscite a passare in rassegna tre appartamenti in due condomini diversi, tra via Podgora e via Oslavia. Probabilmente non erano riuscite a trovare granché, visto che quando gli agenti della polizia locale, dopo averle seguite per un po', le hanno individuate e fermate, non...