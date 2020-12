Le istituzioni pubbliche sono sotto stress, per l'emergenza sanitaria, per la crisi economica, per la difficoltà di programmare un futuro a breve termine. In questa situazione ognuno deve usare i poteri amministrativi che ha, in un rapporto dinamico e dialogativo con gli altri. Questa è la autonomia amministrativa, che è anche istruttoria e decisionale. Usare i poteri amministrativi significa avere fantasia nel rintracciare la legge o il regolamento utili al caso, alla fattispecie, al problema da risolvere. Ogni autorità amministrativa ha poteri ben definiti. Lo stress istituzionale nasce dalla contrapposizione tra poteri, che è una anomalia del sistema. Ma che non deve preoccupare perché è un dato fisiologico. Solo è bene che si sappia che comunque c'è un dopo e che ogni contrapposizione trova una sua soluzione. Peraltro guardiamo ancora una volta alla differenza tra l'area del pubblico e quella del privato. Nel privato specie nelle società, ogni questione trova rapida soluzione, il cda licenzia l' amministratore delegato con la semplice frase la ringraziamo buongiorno. Nel pubblici i meccanismi della democrazia rendono tutto più complesso. Ma se ognuno usasse i propri poteri probabilmente diminuirebbe lo stesso istituzionale. Per avere conferma che viviamo un epoca difficile ma che è normale che ciò accada basta guardare indietro e ci si guadagna una visione positiva ed entusiastica delle possibilità di superare questo difficile momento. I poteri amministrativi vanno usato dai politici eletti ma anche dai dirigenti dipendenti. Se si opera bene non si deve aver paura della responsabilità ,né amministrativa né penale. Usare i poteri amministrativi significa andare a segno, dare delle risposte. È errato rinviare, agire timidamente in attesa del conforto dell'altro. Usare i poteri amministrativi significa che sindaci, presidenti devono andare di persona agli incontri importanti. Il rinvio è molto pericoloso, nel privato si decide anche in un'ora su una piattaforma virtuale planetaria, nel pubblico il rinvio è una mina vagante che significa paralisi. Il castello di leggi e lì proprio per dare gli strumenti a che esercita un potere amministrativo , avere una guida di garanzia della legittimità suo agire. L'art.97 Costituzione ci indica il buon andamento e l'imparzialità dell'amministratore pubblico, che è quello del buon padre di famiglia di antica memoria ma ancora molto attuale specie in questi tempi in cui necessitano forti ancoraggi. Gli Statuti dei Comuni e delle Regioni indicano principi generali che se correttamente usati favoriscono l'esercizio dei poteri amministrativi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

