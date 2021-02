Silvio Testa*

Le peggiori tragedie delle guerre balcaniche, quelle avvenute durante il secondo conflitto mondiale, ma anche quelle più vicine ai tempi nostri, sono il frutto di due malepiante ottocentesche: i nazionalismi e le ideologie. In quelle terre soprattutto gli opposti nazionalismi, quello italiano e quello slavo, furono alimentati l'un contro l'altro dall'Impero Austroungarico per indebolirli entrambi ai fini di mantenere l'equilibrio interno, ma poi il gioco si ritorse contro chi l'aveva fomentato armando la mano di Gavrilo Princip contro l'arciduca Ferdinando a Sarajevo, facendo deflagrare la Prima Guerra mondiale.

Dopo la dissoluzione dell'Impero, alla fine del conflitto, i termini della Conferenza di Pace di Parigi e del Trattato di Londra scontentarono tanto le aspettative territoriali degli italiani che degli slavi alimentando ulteriormente i rispettivi nazionalismi ai quali, dopo l'avvento del fascismo con le sue politiche repressive antislave durante l'occupazione italiana della Dalmazia, si sommarono le ideologie, con le forze partigiane monopolizzate per reazione dai comunisti di Tito. Ne scaturì un mix micidiale, che diede luogo a orrori inenarrabili tanto tra gli slavi (divisi tra titini, ùstascia croati, cetnici serbi, domobranci sloveni), che nei confronti della popolazione autoctona italiana, dopo l'8 settembre 1943.

A distanza di oltre settant'anni da quegli eventi, in Italia per fortuna nazionalismi e ideologie non vegetano più, se non in certi sovranismi e in qualche residuale movimento che ogni tanto si fa sentire ma che pian piano il tempo si incaricherà di cancellare, così come probabilmente avverrà anche nelle popolazioni della ex Jugoslavia, in guerra fino a pochi anni fa ma finalmente instradate a un percorso di convivenza e di pace nei comuni confini dell'Europa.

Cadono dunque le braccia quando si vede che c'è ancora chi, da destra come da sinistra, si ostina a leggere la tragedia dell'esodo istriano dalmata sempre con i soliti, vecchi, obsoleti armamentari dell'ideologia. Basta, non se ne può più! Gli infoibati istriani, i gettati in mare dagli scogli delle isole dalmate erano fascisti? Non erano fascisti? Ma chi se ne importa! Magari saranno stati anche fascisti come all'epoca lo erano milioni di italiani, e per questo meritavano di venire ammazzati come cani o di abbandonare tutto, beni, affetti, per salvare le loro vite e la loro cultura?

Per gli esuli e per i figli degli esuli il Giorno dei Ricordo, che si celebra il 10 febbraio, vuole per me sottolineare solo una cosa: che erano persone! Persone come tante, in Istria e in Dalmazia da generazioni, che a un tratto si sono trovate dalla parte sbagliata della Storia, che non ha Giustizia. Da persone sono state invece trasformate in simboli, e quando questo avviene l'umanità si cancella: la vittima non è più un uomo o una donna, e può essere giustiziata con tutta la cattiveria possibile, ma anche il carnefice, se mai l'ha avuta, perde la sua umanità. Vogliamo continuare a leggere l'Esodo così? O non è meglio piuttosto cercare di immedesimarsi nel dolore di chi ha perso tutto per lenirlo nel riconoscerlo, anche se tardivamente?

Mi permetto di citare un passo del mio romanzo La Zaratina sull'esodo dei dalmati: L'Italia era un paese distrutto dalla guerra, povero, senza risorse, e gli esuli avrebbero accettato di buon grado di condividere coi concittadini le privazioni, la miseria, le difficoltà e i problemi della ricostruzione, alla quale dettero come tutti il loro contributo. Quello, però, che non avrebbero tollerato e che poi non accettarono mai fu il travisamento della loro storia, la cecità ideologica che prima li rese merce di scambio e poi li trasformò in simboli da rifiutare e infine li relegò a impaccio da dimenticare, prima malamente sopportati e poi tediosamente rimossi.

*giornalista e scrittore autore del romanzo

La Zaratina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

