L'attesa Nona Sinfonia di Beethoven, diretta dal maestro Myung-Whun Chung in programma al Teatro La Fenice sabato 27 novembre, si terrà sia con il pubblico, nella più auspicata delle ipotesi, che senza, al proseguire dell'emergenza sanitaria: nel primo caso il concerto sarà seguito da una replica il giorno successivo, nel secondo gli appassionati potranno connettersi al sito Internet del Teatro (teatrolafenice.it) o al suo canale YouTube, e godersi una diretta streaming. L'ultima delle cinque previste, con le quali dal 14 al 27 novembre, sempre alle 17.30, il Teatro La Fenice reagisce alla nuova chiusura dei teatri al pubblico. Le riprese si svolgeranno fra la Fenice e restaurato Malibran, dal cui ampliato palcoscenico il celebre violoncellista Mario Brunello, sabato 14, salirà solista nel Concerto per violoncello n. 1 in do maggiore di Haydn, a fianco dell'Orchestra del Teatro La Fenice; impegnata nella Maurerische Trauermusik in do minore kv 477 di Mozart e nella Sinfonia n. 45 in fa diesis minore (Sinfonia degli addii) di Haydn. Da San Fantin, domenica 15, il Requiem di Schnittke con il Coro del Teatro La Fenice, che sabato 21 - ricorrenza della Madonna della Salute - eseguirà la Petite Messe Solennelle di Rossini, affiancato da importanti voci liriche.

Domenica 22, giorno di Santa Cecilia, tornerà in scena l'Orchestra. «Con grande dispiacere - anticipa il sovrintendente Fortunato Ortombina - abbiamo dovuto sospendere e rimandare la rappresentazione del Fidelio di Beethoven; nel frattempo il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ci consente di continuare a fare musica e di condividerla con il nostro pubblico, e non possiamo che approfittarne con questi cinque, prestigiosi concerti in diretta streaming». Fortemente voluta anche da Anfols, l'Associazione che raccoglie le Fondazioni lirico-sinfoniche italiane, la rassegna testimonia la volontà di mantenere vivo il contatto con il pubblico, e non sospendere il lavoro di musicisti e maestranze. Netta la svolta virtuale anche nel settore didattico, Fenice Educational, per scuola e famiglie: varati pure dei webinar, seminari on-line.

