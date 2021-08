Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Le indagini sull'attacco hacker che da domenica tiene in ostaggio il Centro Elaborazione Dati del Lazio e la istituzione di un'Agenzia italiana per la cybersicurezza inducono alcune riflessioni sullo stato del diritto internazionale in una materia così delicata e sfuggente. Innanzitutto, le cyberoperazioni nascono originariamente in ambito militare e di intelligence ma oggi si sono ben diffuse oltre l'ambito originario, complice anche...