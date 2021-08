Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LE INDAGINICAVALLINO-TREPORTI Le indagini dei carabinieri stanno procedendo spedite. Occorre ricostruire nel dettaglio la dinamica dei fatti per accertare responsabilità e posizioni. Di certo purtroppo c'è solo al momento un 70enne morto a seguito di un litigio. E un 55enne indagato per omicidio: preterintenzionale o volontario? I militari dell'Arma hanno raccolto diverse dichiarazioni a verbale e in particolare quelle di due testimoni,...