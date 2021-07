Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LE IMPRESEVENEZIA Numeri in lenta ripresa per il turismo veneziano. In uno scenario promettente ma imprevedibile, il green pass garantisce tutela e protezione. Uno strumento su cui Confindustria Venezia e Rovigo crede, formando i suoi addetti ai lavori senza tuttavia farne un sotteso obbligo alla vaccinazione. Diversamente da come lo aveva assunto invece l'Associazione veneziana albergatori (Ava), introducendolo a mo' di marchio Covid free...