Le guide turistiche chiedono di chiarire l'obiettivo della tassa

L'ASSEMBLEA«Venezia è una città che più di altre esprime bellezza e contraddizioni del turismo, come evidenzia l'introduzione della cosiddetta tassa per chi vuole visitarla, rispetto alla quale ancora non c'è chiarezza e i cui obiettivi sono incerti».Parole di Simone Fiderigo Franci, president dell'Associazione guide turistiche italiane che organizza oggi in città, dalle 9.30 alle 17.30 al Centro degli Scalzi, l'annuale assemblea che nei tre anni precedenti era stata organizzata a Roma.Nel Veneto, a conferma dell'attaccamento al proprio...