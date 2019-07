Le guerre di Morosini tra Candia e la Morea

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PROGETTONuovo appuntamento per il programma dedicato alle celebrazioni del 400 anniversario dalla nascita di Francesco Morosini detto Il Peloponnesiaco per le sue gesta militari nella penisola greca al comando delle truppe della Serenissima. Ieri, a Roma, nella sede del Ministero per i Beni culturali, alla presenza del ministro Alberto Bonisoli, è stata presentata la mostra Francesco Morosini in guerra a Candia e in Morea che sarà inaugurata il prossimo 12 luglio a Venezia, a Palazzo Corner Mocenigo, attuale sede del Comando regionale...