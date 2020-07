IL LIBRO

Le crisi peggiori sono quelle che si sprecano, scrive Antonio Calabrò citando Winston Churchill nella sua ultima riflessione Oltre la fragilità, 197 pagine dense di dotte e preziose citazioni che aiutano a mettere in fila ragionamenti già in corso sui futuri possibili del nostro Paese (e non solo) dopo lo tsunami pandemico. Giornalista e scrittore, presidente di Museimpresa, direttore della Fondazione Pirelli e vicepresidente di Assolombarda, Calabrò fin dalle prime righe cancella, con penna leggera, ogni illusione: non torneremo alla normalità così come la conosciamo. Nel lungo lockdown abbiamo scoperto, con angoscia, le nostre fragilità. E insieme le fragilità dei sistemi economici, sociali, sanitari e politici. Ora sappiamo di non sapere. Dunque, occorre pensiero per costruire una nuova normalità e pensare, in fondo, non è altro che porsi delle domande: impara a farle e troverai la risposta, indica la Torah. E Calabrò, profondo studioso della cultura d'impresa, che ci ha portati con i suoi saggi a comprendere che l'Impresa è Cultura, nel suo libro si pone molte domande partendo da una constatazione: il 2020 sarà ricordato come un anno di divisione storica, un salto d'epoca, l'inizio di un nuovo evo ancora senza nome. Esagera? No, se è vero che una figura prudente e attenta come Mario Draghi ha parlato di «tragedia umana dalle proporzioni potenzialmente bibliche».

LIMITI

Abbiamo passato anni a rincorrere ogni novità, ubriachi di passione tecnologica; ci ritroviamo invece costretti dalla dimensione antica del contagio e della quarantena, dell'epidemia e del pericolo di morte, per colpa di un virus che toglie il respiro. E restiamo sbigottiti nello scoprire i limiti della modernità hi tech, che solo con radicali riconsiderazioni potrà diventare autentica salvezza. Di qui l'invito preciso di Calabrò: decidere che cosa fare «per rifiutarsi di stare dalla parte del flagello». Ma il richiamo a La peste di Albert Camus si ferma qui, perché è necessario mettere in fila tutte le fragilità, come fossero terre emerse, per giungere a un'idea di ripartenza che trova nella centralità dell'industria un nuovo equilibrio tra competitività dell'impresa e sviluppo sostenibile, che punta all'eccellenza e all'etica del lavoro, fino alla riduzione delle diseguaglianze.

Qui spicca l'annotazione sui meccanismi della comunicazione e dell'informazione, degradata come mai a causa delle fake news sui social e dell'improvvisazione di pareri e giudizi inconsapevoli e incompetenti, capaci di minare fin nelle fondamenta i sistemi di democrazia liberale parlamentare.C'è però un punto positivo, osserva Calabrò, nella ruvida condizione di questi tempi: l'emergere diffuso di una fiducia nella scienza, nella conoscenza dei meccanismi sanitari e sociali. Dopo anni incoscienti di no-vax, di pregiudizi scientifici, di esaltazione dell'uno vale uno e di arrogante esibizione dell'ignoranza, sino a farne bandiera politica contro le élite, si è tornati finalmente a dare ascolto a chi sa, a chi ha studiato.

PROGRESSO

E poi c'è il tema dell'economia. Abbiamo vissuto per anni nella convinzione che il progresso, la globalizzazione, lo sviluppo tecnologico, avessero solo segno positivo e che, parafrasando Voltaire, quello in cui viviamo fosse il migliore dei mondi possibili. Abbiamo però trascurato il fatto che in tutti i processi sociali, ricorda il banchiere Domenico Siniscalco, vi sono vincitori e vinti, gruppi sociali più agiati e gruppi più deboli che ne escono ancora più indeboliti. È perciò necessario, sostiene Siniscalco, reinventare le regole dell'economia, quasi fosse giunto il tempo di una nuova Bretton Woods. Il mercato non è infallibile, è un luogo fisico e astratto in cui gli errori sono tanti. «C'è bisogno che intervenga la buona politica per rimettere a posto le cose scombinate dai fallimenti del mercato», taglia corto Calabrò invitando a rileggere Max Weber e John Maynard Keynes. E laddove è necessario, ben venga lo Stato. Ma ad una condizione: che l'intervento pubblico non sia visto come condizionamento delle strategie d'impresa. Dunque, limiti chiari. Insomma, il mercato sarà anche fallibile, ma alla lunga è sempre meglio di una nuova Iri ispirata al «come eravamo».

Osvaldo De Paolini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA