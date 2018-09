CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE FESTEFesteggiare la fine dell'estate è un modo per andare incontro sorridendo all'autunno. Un modo anche per nascondere un pizzico di tristezza perché, diciamolo, per quasi tutti l'anno non finisce il 31 dicembre, ma quando si torna dalle vacanze estive e, mentre le giornate si accorciano, ci assale la nostalgia dei tramonti delle isole greche o delle Baleari, delle escursioni sulle Dolomiti o anche, più semplicemente, del dolce far niente sulle dorate spiagge di casa nostra. Insomma, urgono distrazioni e consolazioni e chef e...