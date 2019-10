CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Le enormi foglie verde chiaro sono una calamita per lo sguardo quando si percorrono le strade interne di molte campagne italiane. Sono decine di migliaia gli ettari coltivati a tabacco nell'Alta Valle del Tevere (a cavallo tra Umbria, Toscana e un pezzetto del Viterbese), in Veneto e Campania e in poche altre aree del Paese. Colori di una natura generosa perfino nei disegni: da vicino le foglie vi appariranno come lastre di marmo con innervature giallastre. Primo produttore di tabacco in Europa, nono al mondo (il big è la Cina, ma il Brasile...