Le elezioni del Parlamento europeo sono un'opportunità, anche per il nostro Paese per richiamare l'attenzione su temi importanti e per la verità meno trascurati dagli europarlamentari di altri Paesi, a cominciare dal tema della città, della sua trasformazione, dei suoi contenuti e dei suoi protagonisti, cittadini ed imprese del terziario urbano e di mercato. Vero è che il dibattito sulle città in UE non è mai mancato e sono numerosi i programmi europei che finanziano progetti di valorizzazione, riconversione, con un approccio a matrice...