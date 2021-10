Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Le elezioni amministrative avranno un'appendice per i ballottaggi la prossima domenica. Disaffezione alla politica visto che al primo turno alle urne si è recato meno del cinquanta per cento degli elettori. Paese diviso tra grandi città, dove predomina il centro sinistra, e i piccoli centri nei quali si conferma il centro destra. Sfiducia sulla capacità dei comuni di risolvere i problemi locali per l'invadenza della burocrazia statale e...