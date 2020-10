LA CAMPAGNA

Un viaggio tra le eccellenze della moda italiana, che si mettono in mostra per valorizzare la creatività e il saper fare che il mondo ci invidia. Prima sui social e poi il 24 e il 25 ottobre dal vivo, 70 tra atelier dei brand più famosi, laboratori dell'eccellenza artigianale e affascinanti musei aprono le porte al pubblico. ApritiModa, l'iniziativa che consente a tutti di scoprire come nascono le creazioni del Made in Italy famose nel mondo, è protagonista nella campagna L'Arte della Moda promossa dal Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo ed è online sui canali social del Mibact e di ApritiModa. «È un riconoscimento importante - ha spiegato Cinzia Sasso, giornalista che da 4 anni organizza questa iniziativa, quest'anno per la prima volta su scala nazionale - Ringraziamo il ministro Franceschini che ha apprezzato il nostro progetto per mettere al centro il bello e il ben fatto del nostro Paese». La campagna L'Arte della Moda, presentata ieri dal Mibact, intende valorizzare preziosi e inediti documenti e opere conservati nelle collezioni degli archivi, delle biblioteche e dei musei dello Stato. Un itinerario dalle molteplici tappe che attraverserà l'Italia nello spazio e nel tempo, passando dai bozzetti dei costumi di Emanuel Ungaro per i Carmina Burana del Teatro dell'Opera di Roma, alle silhouette dei romantici abiti da sposa delle sorelle Fontana conservati al Museo Boncompagni Ludovisi per le Arti Decorative, il Costume e la Moda dei secoli XIX e XX.

