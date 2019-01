CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE DEGUSTAZIONITorna Wine Embassy e il primo evento del 2019 vede la cantina Maculan di Breganze (Vi) aprire le sue porte per una serata davvero speciale. Accadrà venerdì prossimo (prenotazione obbligatoria: 0445/873733) con un programma che (dalle 19,30) prevede l'aperitivo di benvenuto, la visita in cantina e poi il via alla cena degustazione. Si parte con il Tre Volti Spumante Metodo Classico Brut come aperitivo, poi sarà la volta dello Chardonnay 2015 abbinato a Quaglia, rapa rossa e carciofo fritto; seguirà il Palazzotto 2015 con il...