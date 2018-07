CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE DEGUSTAZIONIIl 10 agosto di ogni anno, la notte di San Lorenzo, nelle piazze e nelle cantine italiane gli enoappassionati sono protagonisti del brindisi più atteso dell'estate. Vino e offerta culturale, insieme alla magia dei territori sotto le stelle, sono l'abbinamento vincente di una formula che unisce la filosofia del buon bere a spettacoli, design e arte. Una festa che si allunga sempre di più: quest'anno, anche in Veneto e Friuli, Calici di Stelle inizierà giovedì 2 luglio per protrarsi fino al 12. In questo primo dei due fine...