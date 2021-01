TENDENZE

I luoghi: mai come in questo periodo sono diventati importanti. In questo senso bisogna leggere il messaggio di Prada comunicato con la sua sfilata di moda maschile A/I 2021-22, proposta in streaming, che ci ha invitato a conoscere un uomo che una volta avremmo definito normale. Qual è la norma? L'uomo Prada si presenta senza esibizioni muscolari, non è macho, neanche un po': è un uomo semplice che non ama esibirsi né esibire un look elaborato ma che esalta la fisicità reale con capi di vestiario che raccontano una vecchia maniera, quel modo di vestirsi che era un coprirsi con eleganza, indossare pull o giubbottini minuti su camicia colorata, utilizzare come cappotto un capo che non rifiuta il gioco dei colori ai quali Miuccia Prada ha dichiarato apertamente di affidarsi per riassumere l'eleganza maschile del prossimo inverno.

Inoltre seguiamo attenti l'invito alla riflessione che è il motto di Eleventy. Marco Baldassarri la evoca per raccontare il suo look per l'uomo 2021-22: capispalla reversibili, leggeri, sfoderati; le giacche sono camicie-over rispettose del gioco di colori e la maglieria segue la tecnica senza cuciture. È lo stesso brique pallido usato anche nella classicissima e attualissima collezione Belvest che in Classico Italia si presenta con un guardaroba classico, raffinato, di semplicità elegantissima con giacche scivolate, pantaloni di assoluta vestibilità, gli ormai famosi gilet, cappotti in tessuti super -preziosi nelle selezioni di blu totale, o nei grigi forti dei classici Galles, del cachemire-seta o nella tavolozza prestata all'azienda veneta di Piazzola sul Brenta dalle murrine veneziane, dalle perle preziose che hanno scritto a loro modo una storia per Venezia.

Un collegamento fissato da Pitti in digitale per martedì 26 gennaio mattina, alle 10.30, ci proporrà il tema Life in the woods di Lardini che preannuncia per la prossima stagione fredda 2021-22, un look senza confini, senza riferimenti territoriali , libero.

Luciana Boccardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA