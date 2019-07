CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Le corse e le auto sportive sono roba da uomini. Non in Giappone, almeno non più. In una società storicamente poco incline alle quote rosa, Yumi Otsuka è diventata vice presidente della Gazoo Racing, la divisione di Toyota che si occupa delle auto da corsa e delle stradali ad alte prestazioni.Una donna al comando di una cosa da uomini come le corse. Per di più, in una casa giapponese. Che cosa sta cambiando in Toyota e nella cultura del Sol Levante?«Quando ho ricevuto l'incarico di Vice Presidente Esecutivo, Akio Toyoda (presidente e CEO...