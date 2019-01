Le colline del Prosecco nelle foto del cantore Galifi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL VOLUMELe colline del prosecco hanno il loro cantore: si chiama Francesco Galifi e nessuno come lui sa ritrarne l'anima. Per questo le sue foto sono state inserite nel dossier presentato all'Unesco per decretare questa zona tra Conegliano e Valdobbiadene, nell'Alta Marca trevigiana, patrimonio dell'umanità. Al di là di come andrà a finire, tra bocciature, polemiche e rilanci, le immagini del fotografo coneglianese incantano per la suggestiva bellezza, intrisa di poesia. Una ventina i libri già pubblicati, molti con l'editore vittoriese...