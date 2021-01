LE COLLEZIONI

Giacche morbide e leggermente ampie, pantaloni con pince a vita più alta, cappotti avvolgenti come vestaglie e colori caldi e struggenti come una cascata di foglie autunnali. Le indicazioni per il prossimo autunno/inverno in versione maschile appaiono chiare, anche se attraverso uno schermo, da Pitti Immagine Uomo, che, causa pandemia, in questa 99esima edizione si sposta sul digitale invece di invadere la Fortezza da Basso e l'intera città di Firenze. Le stoffe non si possono toccare e ogni incontro ha qualcosa di impersonale, ma, malgrado i dati economici del settore non siano, ovviamente, positivi, dalla direzione della manifestazione arrivano messaggi incoraggianti su un futuro in cui si avrà voglia (e possibilità) di uscire ben vestiti.

PIUMINI IN SETA

Niente camicia dal colletto rigido e cravatta, questa sconosciuta. Il periodo dello smartworking e del tempo sospeso ha indotto tutti a uno stile più rilassato e a prediligere sotto la giacca un dolcevita. La maglia spunta tra i famosi capospalla di Herno. Ci sono cardigan rasati con zip sotto il cappotto over o l'impermeabile simbolo del marchio, che, però, è imbottito con le stesse lane pregiate dei giacconi. «Abbiamo sviluppato anche una linea di felpe con ricamo - aggiunge in collegamento dallo showroom di Milano, Claudio Marenzi, ceo di Herno e presidente di Pitti Immagine - perché c'è voglia di abbigliamento comodo, ma bello e durevole, da acquistare d'impulso e adatto per stare in casa, ma anche per l'outdoor». Il marchio presenta piumini in seta cashmere, ma anche in colori accesi a simboleggiare una nuova voglia di vivere e sorridere. Tra gli imbottiti e le maglie termosaldate del comparto Laminar, spicca la collezione Globe ecosostenibile: sfilano giacche in lana made in Italy riciclata al 100% da maglie selezionate per colore, di modo che il nuovo capo non debba subire il trattamento chimico della tintura. O piumini di varia pesantezza in un nylon, che, in mancanza di ossigeno, sparisce in 5 anni senza lasciare residui.

Alla terra e ai suoi colori intensi guarda anche Lardini, che riveste i suoi tessuti delle nuance del foliage, delle castagne, delle zucche e di quelle spezie che profumano di autunno: «Capi facili da abbinare, anche se sofisticati, e che, quindi, semplificano la vita», racconta il direttore creativo Luigi Lardini. Il desiderio è quello di una riconnessione con la natura e di una vita dai ritmi più lenti. La semplificazione passa anche per capi double face, come il cappotto, il trench (da un lato tecnico e dall'altro in cashmere e seta) e la field jacket. Il doppio petto, invece, all'esterno è in fantasia check e all'interno è melange, mentre la giacca in jersey stampato ha la fodera che si diverte con riproduzioni di cartamodelli e di annotazioni sartoriali.

IL CASHMERE

Brunello Cucinelli, dalla sua sede di Solomeo, punta tutto sulla creatività italiana e sulla nuova voglia di uscire e di apparire al meglio una volta che questa pandemia verrà fiaccata. Le silhouette sono morbide, anche quelle delle giacche doppiopetto, da indossare sopra una maglia. I calzoni sono morbidi sulla parte alta e si vanno a stringere sul polpaccio, lasciando leggermente scoperta la caviglia. I toni sono polverosi e votati al grigio, al beige e al marrone e accompagnano anche i capospalla, preferibilmente imbottiti, ma con esterni in cashmere.

Ogni forma è più morbida da Paoloni, perché l'intento dei capi è quello di dare un senso di protezione e di quella normalità che ora manca. I pantaloni hanno pince e coulisse, le giacche sono più over e in tessuti leggermente stretch, come il jersey, che seguono i movimenti. Gli abiti hanno rever importanti e spalle dalla costruzione naturale. Le linee pulite accompagnano anche Manuel Ritz, declinate in materiali morbidi. Il brand guarda al futuro con la capsule Evening: abiti adatti agli eventi che verranno, in blu ottanio. Da Kiton si scelgono lane impalpabili, lavorate come calze, o vicuna lavorata jacquard. L'attenzione è all'artigianalità e al fatto a mano per creare capi che diventino più belli col passare del tempo.

Anna Franco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA