LE COLLEZIONI

Come eravamo. E come saremo. Un intreccio di cavi, per la modernità che avanza, si srotola sui tappeti consumati dal tempo di Palazzo Spini Feroni. Inizia così il video con cui Salvatore Ferragamo e il suo direttore creativo Paul Andrew fanno il loro ingresso nella Digital Fashion Week con le collezioni pre-spring 2021 uomo e donna. Quattro atti che raccontano le gesta della casa di moda dal fondatore, calzolaio delle star, passando per Firenze, dove la griffe ha le radici, e per Julianne Moore che, ai Green Carpet Awards del 2018, consegna il premio The Art of Craftmanship ai sarti Ferragamo. L'ultimo capitolo è dedicato all'oggi e al domani: pochi fotogrammi che mostrano la nuova collezione e quelle recenti, sempre disegnate da Andrew.

LA STORIA

La storia si innesta su presente e futuro. «Il punto di partenza è stato il design scandinavo della metà del '900 - ha spiegato il direttore creativo, affermando che la collezione è stata ideata durante il lockdown, con più tempo per riflettere e con tanta voglia di linee pulite e di comfort - Mi sono spogliato di molti dettagli e concentrato su forma e costruzione, utilizzando i migliori materiali italiani». Le silhouette sono misurate, progettate con attenzione a leggerezza ed elasticità e realizzate per buona parte in tessuti ecologici. La pelle è riciclata e cashmere, cotone e nylon sono di produzione green. Un tailleur pantalone senza maniche per lei si specchia in quello destrutturato e sfoderato per lui: entrambi in cotone color sabbia. Il cotto toscano irrompe in sprazzi di arancione brillante, come un giubbotto unisex con cappuccio in nylon riciclato, una gonna midi e scamosciata a pieghe, un caftano a maglia a righe verticali. Lui si rilassa in forme morbide e pantaloni a vita alta. Unica punta di decorativismo: un trench da donna oversize e animalier. Si rifà ai motivi Anni '70 di Ferragamo, quando si mixavano più fantasie. In questo caso l'ibrido è tra il leopardo e la giraffa.

Ermanno Scervino ospita le sue vestali abbigliate di pizzi, leggerezza e bianco nel suo giardino fiorentino, un paradiso di biodiversità. Sembra di entrare nel Decameron di Boccaccio e, dopo l'immediato parallelismo tra peste e Covid, le novelle del Trecento hanno il loro contraltare negli abiti resort della casa di moda fiorentina. «In questa villa e tra il verde ho trascorso il mio isolamento - ha raccontato il designer - e mi reputo fortunato. Qui, nel mio luogo dell'anima, ho voluto mostrare la collezione, ancor più oggi legata al mondo della natura». La giardiniera di Scervino indossa stivali comodi o scarpe basse, ma la si può immaginare volteggiare a piedi scalzi. Il dna dello stilista affiora negli intrecci di ricami, negli elaborati intarsi in pizzo e nelle applicazioni che sono un chiaro richiamo alla storia della casa di moda. Abiti lunghi e romantici prediligono il bianco: sono a balze, con piccole pieghe, a volte leggermente asimmetrici. Camicie con rouches e in pizzo macramè smorzano la mascolinità dei tailleur e danno un tocco bohémien anche al denim e agli short sfrangiati di jeans.

IL CONTRASTO

A contrasto con la tavolozza candida tocchi di stampe tigrate: «Volevo dedicare i capi a più tipi di donne e ai loro umori. La varietà rende più affascinante la femminilità, come i fiori diversi con un giardino». Camicia e bermuda oversize in seta per lui con stampa di medaglie dorate, anfibi, pantaloni al polpaccio e, poi, per lei, minidress neri o pastello aderenti, oltre a, per entrambi, completi pitonati sulle sfumature del blu, tra top e giacche da lavoro. Sono i look della Flash Collection Versace, disponibile ad agosto in negozio e lanciata durante la fashion week digitale con un video, dove protagonista è il cantante inglese AJ Tracey e l'anteprima della sua nuova canzone Step On.

Si balla a tempo di rap e si può farlo anche con la primavera/estate di Numero 00. Capi streetwear, tante maglie e camicie a mezza manica over, bermuda, felpe, pantaloni cargo e sneaker da allacciare con la coulisse. E piccoli messaggi stampati su ogni capo: Vietato non amare e Siamo tutti uguali.

Anna Franco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

