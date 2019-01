CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Le città del Nordest sono in continua evoluzione. Fattesi estese, plurali nel tempo e nello spazio, al nucleo originario, fucina della propria storia, hanno incluso altri agglomerati. Ormai la città, la sua crescita e la sua mutazione, è la sfida più complessa per l'Uomo del XXI secolo: vale anche per le nostre città del Nordest. Cresciute più all'esterno che all'interno, con un centro meno denso di residenza e di funzioni aggregative ed identitarie, ma per questo reso più problematico. Via dal centro ospedali, sedi amministrative ed...