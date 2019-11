CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE CELEBRAZIONIL'umanità è condannata ad avere la memoria sempre più corta? Non sembrerebbe: a cent'anni dalla nascita, il mondo intero si prepara infatti a celebrare per tutto il 2020 Federico Fellini scomparso il 31 ottobre 1993 dopo aver firmato film-capolavoro come La strada, Le notti di Cabiria, La Dolce Vita, Otto e mezzo, Giulietta degli spiriti, Prova d'orchestra, La voce della Luna, vinto cinque Oscar (record imbattuto) e segnato l'estetica cinematografica e la cultura del Novecento, in una parola l'immaginario del nostro...