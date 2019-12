Le celebrazioni del trentennale della caduta del muro di Berlino non possono concludersi senza rievocare il suo momento culminante: l'apertura della porta di Brandeburgo, avvenuta alla fine di dicembre di quel 1989. Se il violoncello di Rostropovich davanti alle macerie della vergogna, commosse il mondo, la marea umana che attraversò quegli archi neoclassici ci riportava alla realtà di una Germania ricca di storia, di arte, di scienza e di filosofia. Non occorreva essere appassionati cultori di Beethoven e di Bach, di Kant e di Hegel, di Goethe e di Schiller per festeggiare la riunione di un Paese che aveva dato così tanto alla civiltà. E tuttavia, proprio lì, vicino a questo sontuoso monumento eretto due secoli prima nel periodo più fertile dello sviluppo culturale tedesco, stava un quadrilatero che aveva ospitato la mente ideatrice e la struttura esecutiva del più grande massacro della storia. Era la Prinz-Albrecht-Strasse, dove avevano sede i vertici delle SS. Oggi quel sito è visitabile, ed è noto come la Topografia del terrore.

Tra il 1939 e il 1945, due venerabili edifici, La Scuola di arti e mestieri e il Prinz Albrecht Hotel, rispettivamente ai nr. 8 e 9 dell'omonima strada, ospitarono il quartier generale di Heinrich Himmler e l'Ufficio Centrale per la Sicurezza del Reich con il suoi capi: prima Reinhard Heydrich, poi ucciso a Praga dai partigiani nel maggio del 1942, e successivamente Ernest Kaltenbrunner, che sarebbe stato impiccato a Norimberga. Nelle strade adiacenti erano ubicati l'Ispettorato dei campi di concentramento e l'Ufficio dell'economia delle SS. Questi ultimi due organismi presiedevano a due realtà atroci: il primo, perché si occupava del destino degli internati, il secondo perché ne sfruttava la vita e la morte, dal lavoro coatto fino alla fusione delle dentiere d'oro e alla saponificazione dei cadaveri. Ma torniamo alle due strutture principali.

CENTRO DIREZIONALE

Erano insediate in questi due eleganti edifici settecenteschi più volte restaurati in epoca guglielmina, che rappresentavano il volto operoso e gaudente del secondo Reich, costituito dopo la vittoria sulla Francia del 1870. Negli anni Trenta, vi avevano soggiornato numerosi sovrani e persino il primo ministro inglese Ramsay MacDonald. Nessuno avrebbe immaginato che di lì a poco sarebbero diventati il più cupo centro direzionale di repressione, di torture e di sterminio.

Molti tendono a confondere il nazismo con la personale dittatura hitleriana. Questo è vero sotto il profilo storico e politico, perché fu il Führer a creare quel regime guerrafondaio, e fu lui ad emanare le direttive per il genocidio degli ebrei, la soppressione di altre minoranze etniche e religiose, le esecuzioni sommarie dei prigionieri, e in generale la strategia repressiva che costò al mondo milioni di morti. Ma per far questo dovette creare un gruppo di fedelissimi che a loro volta istituirono, con efficienza teutonica, una serie di enti strutturati come un gruppo di aziende collegate. E queste trovarono la sede amministrativa in questo quadrilatero, dove il terrore fu pianificato e amministrato dagli ufficiali chiamati da Hannah Arendt Schreibtischtäter, assassini della scrivania.

L'IMPERO

Il capo assoluto era Heinrich Himmler, il cui impero andava ben oltre l'aspetto mortifero e inquisitorio che generalmente contrassegna le SS. Esso comprendeva un gigantesco apparato produttivo e finanziario che avrebbe consentito, tra l'altro, il finanziamento dell'espatrio di migliaia di accoliti dopo la fine della guerra. Da Himmler dipendeva anche un esercito combattente, le Waffen SS, le cui divisioni si sarebbero tristemente segnalate per gli indiscriminati massacri in Russia, e per quelli, a noi più noti, di Marzabotto, di Sant'Anna e di Oradour. Ma il terrore vero e proprio era prerogativa di un organismo subordinato, l'Ufficio Centrale per la Sicurezza del Reich, creato da Heydrich e da lui diretto fino all'attentato di Praga. Tale struttura comprendeva il SD, che si occupava di spionaggio, controspionaggio e delazioni; la Kripo, o polizia criminale; e soprattutto la polizia segreta, la Geheimstatpolizei nota come Gestapo. Quest'ultima, tra le altre cose, aveva una sottosezione incaricata esclusivamente di scovare e deportare gli ebrei. Il suo capo, Adolf Eichmann, sarebbe stato impiccato dagli israeliani, dopo un lungo e famoso processo pubblico, nel 1962.

COMPETENZE

Sarebbe impossibile in una pagina descrivere i compiti dei singoli uffici, che talvolta incrociavano le competenze, generando contrasti nella programmazione ed esecuzione dei loro misfatti. Il numero di addetti era comunque impressionante per delle mansioni esclusivamente intellettuali e comunque non operative: oltre duemila persone di cui un centinaio come staff personale di Himmler. Una combinazione di procedure burocratiche e di fantasie perverse, che si estendevano fino ai progetti degli autocarri piombati dove le vittime venivano soffocate dai gas di scarico. Qui comunque fu decisa la conferenza di Wannsee, dove fu pianificata la soluzione finale per lo sterminio degli ebrei in Europa (e in prospettiva persino in America); qui furono formati gli Einsatzgruppen, corpi speciali che assassinavano i civili nelle retrovie del fronte orientale; qui fu decisa la segregazione di milioni di prigionieri di guerra, soprattutto russi, per farli morire di fame e di malattie; qui Gestapo e SD diressero la spietata repressione contro ogni forma di Resistenza nei territori occupati e di dissidenza interna. E qui, nei lugubri sotterranei, furono ricavate le celle dove migliaia di detenuti furono torturati in attesa dell'esecuzione. Raramente, nel catalogo nero delle scelleratezze umane, tanta malvagità fu concentrata contro tanti in cosi poco spazio.

I BOMBARDAMENTI

Quando Berlino cadde, nel maggio del 45, questi edifici erano già stati evacuati e gravemente danneggiati dai bombardamenti. Le autorità comuniste di Berlino ne completarono la demolizione e per molti anni al loro posto rimase una spianata squallida e fangosa. Ma quando il muro cadde la Germania unita volle onorare la memoria dei martiri delle SS. Furono eseguiti scavi, si portarono alla luce reperti e persino alcuni muri delle prigioni sotterranee. Alla fine, fu eretto un museo che ricorda ai berlinesi e al mondo la straordinaria importanza storica di quel sito. Perché ogni volta che rievochiamo i forni crematori di Auschwitz e di Dachau, i massacri di di Babi Yar e di Bronna Gora, gli esperimenti medici di Mengele e di Schilling, e tutte le altre vittime del più efficiente apparato repressivo della Storia, dobbiamo sapere che tutto è stato deciso qui, a due passi dalla monumentale Porta di Brandeburgo.

