«Le canzoni del nuovo tour scelte dai fan»

Con il concerto di oggi in Arena di Verona prende ufficialmente il via Il mio gioco preferito European tour, la tournée di oltre 30 date con cui Nek, al secolo Filippo Neviani, da novembre farà tappa nelle grandi città europee e nei principali teatri di tutta Italia. L'appuntamento all'Arena sarà un'occasione unica per tutti i suoi fan, che saranno parte di un grande e imperdibile festa, trascinati dalla musica di Nek e dall'incredibile energia che ogni volta sprigiona sul palco. Oltre 30 i brani che comporranno la scaletta, tra le grandi...