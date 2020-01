LE CANTINE

Quando? L'appuntamento è fra sei giorni, domenica 26 gennaio. A che ora? Dalle 10.30 alle 19. Dove? Nelle sale del centro congressi del Best Western Premier BHR Treviso Hotel, a Quinto di Treviso. Parliamo della settima edizione di Slow Wine 2020, una specie di summit dell'enologia del Nordest, secondo i dettami di Slow Food, e che quest'anno tocca il traguardo delle 105 cantine presenti, dall'Italia e dalla Slovenia, dal Veneto al Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, tutte realtà protagoniste della guida Slow Wine 2020 di Slow Food Editore. Aziende vinicole che non saranno sole, ovviamente, ma avranno il conforto degli artigiani del cibo: selezionati da Slow Food Treviso, i loro prodotti saranno co-protagonisti della giornata, potranno essere degustati (e acquistati) dal pubblico.

LA PRIMA DEL TORCHIATO

Treviso Slow Wine è un appuntamento che coinvolge tutto il mondo dell'enogastromia, ristoratori, gastronomie e appassionati del vino, ma anche del cibo e delle produzioni di qualità che avranno la possibilità di conoscere alcune fra le migliori etichette delle aree interessate. Viaggio che si snoda dal Trentino Alto Adige a Verona con le aree vocate del Custoza, Bardolino, Valpolicella e Soave, al Vicentino e al Padovano con Breganze e i Colli Berici e Euganei, a Treviso con l'Asolo Montello, le Colline del Prosecco, la zona del Piave e per la prima volta saranno presenti i produttori di Torchiato di Fregona Piera Dolza, a Pramaggiore, proseguendo attraverso le terre di pianura e le colline orientali del Friuli, il Collio, Isonzo e Carso, per concludersi nella vicina Slovenia.

NOVITÀ BORDOLESI

In questa edizione circa 30 cantine proporranno in prima nazionale il nuovissimo tema dei grandi vini rossi Bordolesi del Veneto. Una realtà che, nell'ultimo trentennio, ha saputo liberarsi da negative logiche di massificazione produttiva per raggiungere livelli qualitativi indiscutibili. Un'area dedicata, pertanto, sarà riservata a questi produttori. E, proprio in tema, alle ore 14, e con prenotazione, sarà possibile partecipare alla degustazione comparata di 12 bordolesi selezionati; al termine, proclamazione dei primi tre classificati.

BORSA DI STUDIO

Ai visitatori verrà richiesto un contributo all'associazione di 15 euro, comprensivo di degustazione dei vini e dei prodotti agroalimentari in esposizione e in vendita presso gli stand degli artigiani del gusto, e del calice e portacalice con il logo di Slow Food. Il ricavato della manifestazione finanzierà una borsa di studio presso l'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. Inoltre, solo per questa speciale occasione, i visitatori con meno di 30 anni potranno diventare soci Slow Food gratuitamente.

PIATTI TIPICI

L'area ristoro e degustazione, a cura di BHR Treviso Hotel, proporrà piatti tipici della cucina veneta preparati dallo staff del Ristorante DiVino Osteria Trevigiana, partner dell'iniziativa con la direzione dell'hotel. Sarà così possibile completare la visita con un genuino pranzo domenicale che coniuga la cultura del vino e la tradizione alimentare all'insegna dei valori di cui Slow Food si fa promotrice.

