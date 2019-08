Le bricole cristallizzate nelle opere di Paccagnella

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Attirano subito l'attenzione cinque nuove opere create per l'evento dall'artista Maurizo Paccagnella (nella foto): parti di bricole abbandonate raccolte in laguna, sezionate e riposte all'interno di teche: una sorta di messaggio, si potrebbe interpretare, di cristallizzazione della storia, un omaggio ad una Venezia solida nella delicata transizione odierna. La personale Il Dialogo del Tempo del noalese Paccagnella, a cura di Alessandra Cusinato, è visibile fino al 19 settembre in un singolare spazio espositivo, un'ala al pianterreno...