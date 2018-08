Le atmosfere di Yann Tiersen a Sella Nevea

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TARVISIO Dopo il successo dei primi tre concerti internazionali (Jake Bugg, Kruder & Dorfmeister e Goran Bregovic) che nel fine settimana appena trascorso hanno richiamato a Tarvisio più di 8.500 persone, la 23esima edizione del No Borders Music Festival entra nel vivo con uno straordinario programma di concerti in alcuni tra i più belli scenari naturali del comprensorio del Tarvisiano.Il primo appuntamento del nuovo weekend targato No Borders Music Festival 2018 è in programma oggi, alle 14, sull'Altopiano del Montasio a Sella Nevea con...