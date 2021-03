Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LE ALTRESorride anche Antonio Conte in queste qualificazioni mondiali. Se cinque giorni fa Lukaku aveva segnato, su rigore, il definitivo 3-1 del Belgio sul Galles, ieri il nerazzurro ha salvato la sua Nazionale rispondendo al gol di Provod e strappando un pari in casa della Repubblica Ceca (1-1). Furioso, invece, Cristiano Ronaldo per un gol fantasma al 93'. Il suo Portogallo si fa rimontare dallo 0-2 al 2-2 dalla Serbia. All'ultimo minuto...