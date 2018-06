CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE ALTRE DELIBEREVENEZIA Dalla manutenzione straordinaria del Gran teatro la Fenice, all'illuminazione di rio terà dei pensieri. Tanti gli interventi di lavori pubblici, grandi e piccoli, passati ieri in giunta. Oltre alle delibere per la manutenzione delle scuole, l'assessore Francesca Zaccariotto ha portato a casa l'approvazione di un'altra serie di lavori da mettere in cantiere nei prossimi mesi.FENICEL'intervento più cospicuo è certamente quello che interessa il teatro di campo San Fantin. Manutenzione straordinaria per complessivi...