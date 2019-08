Le aggressioni della baby gang

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VENEZIA L'episodio più grave, quello che ha avuto le conseguenze pesanti, è quello del 6 aprile scorso, quando il branco si è scatenato su un ventenne mestrino, massacrandolo di botte fino a spezzargli la spina dorsale. Una violenza brutale che, al momento, non ha ancora dei responsabili. Ma le aggressioni in città, dall'inizio dell'anno, sono numerose. Molte di queste sono state collegate alle tre baby gang finite sotto inchiesta: il 13 gennaio tre ragazzi che stanno fumando una sigaretta sotto casa di uno di loro, in campo San Polo,...