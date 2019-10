CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LAVORI PUBBLICIPONTE DEL MONASTEROPERICOLANTEÈ stato temporaneamente chiuso con un'ordinanza del Comune il ponte del Monastero tra la Fondamenta Papadopoli e la Fondamenta Cossetti, a scavalco del Rio Novo. La chiusura è necessaria per l'instabilità dei parapetti e la potenziale pericolosità per la pubblica incolumità, rilevata dai Vigili del Fuoco dopo un intervento effettuato nei giorni scorsi e coadiuvato da una pattuglia della Polizia locale. Il ponte resterà chiuso fino al termine dei lavori di messa in sicurezza.SAN SERVOLOKOREA...