LAVORI PUBBLICIMESTRE Quasi 65 milioni di euro stanziati solo nell'ultimo mese per rendere presentabile la città. «Questa Amministrazione non è impegnata a realizzare opere faraoniche, ma vuole dedicare risorse alla sistemazione delle piccole cose, quelle più vicine e sentite dai cittadini». È la filosofia che sta dietro alle 27 delibere da oltre 43 milioni di euro con le quali la Giunta comunale ha chiuso il 2017 e che il sindaco Luigi Brugnaro ha illustrato l'altro ieri tirando le somme dell'attività amministrativa portata avanti in...