LA VERTENZAVENEZIA «Il Mose è fermo e senza l'accordo sulla ristrutturazione del debito, resterà così. Vuol dire rinviare ancora la conclusione dell'opera, vuol dire lasciare nell'incertezza i lavoratori, vuol dire allontanare i tempi per la definitiva messa in sicurezza e la salvaguardia di Venezia».All'indomani dell'udienza in Tribunale fallimentare sulla vicenda che riguarda il completamento del Mose i sindacati non nascondono la...