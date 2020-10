LA CURIOSITÀ

Le tavole disegnate in bianco e nero si succedono e la vicenda, di pagina in pagina, si dipana. La Serenissima e i suoi palazzi sempre sullo sfondo. Intrighi, duelli, lotte e fughe nella Venezia del Rinascimento. Cavalli e cavalieri che scalpitano tra le calli veneziane, quando lì si usava cavalcare. Un fanatico cardinal Carafa che in campo San Giovanni e Paolo predica e aizza la folla contro gli ebrei marrani. Dago osserva la scena. Lui è l'eroe giramondo (talmente famoso in America Latina, da meritarsi in Paraguay anche un francobollo) nato nel 1980 dalla fantasia dell'autore paraguaiano Robin Wood e dalla penna del disegnatore argentino Alberto Salinas. Con Dago in campo c'è Hamon, medico personale di Solimano il Magnifico. Entrambi saranno determinanti per far fuggire da Venezia, dove sta agli arresti domiciliari, Gracia Nasi, un'affascinante ebrea che sembrerebbe inventata se non fosse vera. Talmente vera da poterne ammirare la bellezza in un ritratto che le fece il Bronzino, oggi conservato alla National Gallery of Art di Washington. Per poter conoscere questa donna eccezionale senza scomodare gli storici, si può dunque andare in edicola e chiedere il numero 2376 di Lanciostory, il mitico settimanale di fumetti edito da Aurea, ora in uscita e leggere la prima delle quattro puntate de L'ebrea errante, la nuova avventura di Dago, dove Gracia è protagonista. E dove la fantasia si mischia con fatti e persone realmente esistiti.

«Questa commistione tra immaginazione e ricostruzione storica è da sempre uno dei tratti salienti delle storie di Dago - spiega Gianluca Piredda, lo sceneggiatore - Sono storie ambientate nel 500 perché è questa l'epoca in cui Robin Wood ha immaginato il nostro eroe. La volontà è quella di creare storie capaci di intrattenere, facendoci riscoprire parti del nostro passato; il tutto affrontato sempre con grande rispetto.

STORIA E FINZIONE

Saranno i flashback a spiegare chi è stata Gracia Nasi: «Una figura che mi ha subito affascinato - continua Piredda - È una donna di grande modernità, forte, indipendente, capace di scelte davvero coraggiose, aiutò tanti ebrei bisognosi. La definirei una Schindler del suo tempo, ma è ancora incredibilmente poco nota. Meritava di uscire dai confini prettamente storici per essere conosciuta anche in altri ambiti». Così dalla sceneggiatura di Piredda e dalla penna del disegnatore Leo Sgarbi l'incontro tra questi due piani di racconto ha preso definitivamente forma ed è diventato trama e disegno, striscia dopo striscia: per un totale di 48 pagine; 12 per ogni uscita di Lanciostory, per quattro settimane di fila.

Giulietta Raccanelli

