Gustare i sapori del mare in battello, attraversando i paesaggi autunnali della Laguna e scoprendone i suoi angoli più suggestivi. Dal 10 ottobre prenderà il via Laguna in tecja, il programma di crociere enogastronomiche tra Grado e Marano: gite diurne (sabato e domenica fino al 20 dicembre), tra canneti, casoni e canali9. Una decina le diverse proposte di menù (prezzo dai 55 ai 65 euro), pensate per offrire in ciascuna giornata una degustazione che, dall'antipasto ai secondi piatti, ruoti intorno a una particolare specialità del territorio: ad illustrare ricette e racconti delle pratiche centenarie locali sarà Capitan Nico, il capitano del Battello Santa Maria. La prima escursione sarà dedicata al pesce azzurro poi ogni crociera sarà dedicata ad uno specifico pesce: ci sarà il giorno delle cicale di mare (Canoccia Day, 11, 17 e 24 ottobre), quello dell'anguilla, cucinata allo spiedocome da tradizione (Bisato in speo, 31 ottobre), dei molluschi (Molluschimania,1 e 21 novembre e 20 dicembre), degli scampi (Scampi chi può, 14 novembre e 19 dicembre), delle orate (Orate pro vobis, 6 dicembre), della zuppa di pesce (il tradizionale Boreto de Maran, con l'utilizzo sapiente delle erbe di laguna, 18 ottobre, 28 novembre e 12 dicembre). Con un'incursione nel mondo della selvaggina, Laguna selvaggia (8 novembre)9. Le crociere partiranno alle 10.30 dalla Vecchia Pescheria di Marano(10-11-17-18-24-25-31 ottobre, 1-7-8 e 28-29 novembre, 5-6-8-12-13-19-20 dicembre) o dalla banchina di Aquileia (alla fine di via Eugenio Curiel, 14-15 e 21-22 novembre) per navigare poi tra canneti e casoni (le antiche case tipiche dei pescatori), al confine tra acque dolci e salate e all'interno dei Parchi naturali regionali, meta migratoria per numerose specie avicole dal Nord Europa e ambiente umido tra i più apprezzati d'Italia, facendo visita alla Riserva naturale Foci dello Stella, a Grado, a Barbana, a Lignano e alle Valli da pesca. Il battello ormeggerà poi nei pressi del luogo di cattura del pesce a cui è dedicata la giornata, dove sarà servito il pranzo. 8Date le misure anti-Covid, alle crociere potranno partecipare al massimo 40 passeggeri ed è obbligatoria la prenotazione (tel. 339 6330288 o info@battellosantamaria.it).

