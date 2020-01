Lago dei cigni il talento e la magia senza tempo

DANZA

È un classico immortale, che ogni anno rinverdisce nel periodo delle feste natalizie e per le celebrazioni di inizio anno. Il lago dei cigni è probabilmente il più famoso balletto del XIX secolo e domenica 5 gennaio alle 17.30 inaugura il 2020 del Gran Teatro Geox a Padova, nella versione del Russian Classical Ballet (info 049.8644888 - www.granteatrogeox.com).

LA RASSEGNA

Primo dei tre balletti musicati da Petr Ilic Tchajkovskij, Il lago dei cigni fu composto tra il 1875 e il 1876 e la prima rappresentazione al Teatro Bolshoj di Mosca è datata 1877 con la coreografia di Julius Wenzel Reisinger, ma la maggior parte delle compagnie di danza basa l'allestimento sulla rivisitazione di Marius Petipa e Lev Ivanov presentata la prima volta nel 1895 al Teatro Mariinskij di San Pietroburgo.

Parte da quell'allestimento anche la versione del Russian Classical Ballet per la direzione artistica di Evgeniya Bespalova. La trama è fedele all'originale e restituisce la storia romantica in cui si mescolano amore, tradimento e lotta tra bene e male. La coreografia richiede, nella sua esecuzione, una grande abilità tecnica e una precisione tecnica da parte dei ballerini.

LA GENIALITÀ

La genialità del suo potenziale coreografico e artistico culmina nel tradurre la relazione tra il corpo umano e le movenze dei cigni. Inoltre la rappresentazione dei personaggi, in particolare nel confronto tra la purezza del Cigno Bianco e l'oscurità del Cigno Nero, richiede virtuosismo e un forte talento drammatico nei solisti, in particolare per i grand pas de deux nella seconda e nella terza scena.

LA POESIA

La messa in scena del Russian Classical Ballet esalta la poesia romantica, puntando sulla sfarzosità di scenografie e costumi. La compagnia moscovita diretta da Evgeniya Bespalova si propone fin dalla sua fondazione di conservare integralmente la tradizione del balletto classico russo, puntando su un organico di ballerini diplomati a Mosca, San Pietroburgo, Novosibirsk e Perm, spesso impegnati con le grandi compagnie russe.

g.b.m.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA