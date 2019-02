Lady Gaga lascia Carino Addio nozze a Venezia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Addio Venezia e sogni di un matrimonio faraonico e soprattitto milionario. Lady Gaga (nella foto) e Christian Carino non sono più una coppia. Il fidanzamento è stato rotto solo dopo pochi mesi. Un fulmine a ciel sereno, soprattutto dopo le voci di possibili nozze nel cuore della Serenissima che non solo avevano fatto sperare i fans, ma aveva lasciato con il fiato sospeso la Serenissima, teatro di un altro matrimonio da sogno dopo quello di Amal e George Clooney. «Semplicemente non ha funzionato - ha fatto sapere la popstar attraverso un...